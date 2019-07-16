Açıkhava konserleri bu hafta: hem şarkılı hem tiyatrolu!

Fırat Tanış'la Harbiye'de Tanışın!

Yetenekli oyuncu, Semih Çelenk'in kaleme alıp yönettiği, yaklaşık iki buçuk yıldır kapalı gişe oynayan Gelin Tanış Olalım adlı tek kişilik türkülü gösterisini, 16 Temmuz Salı akşamı Harbiye'de sahneleyecek.

17 Temmuz Çarşamba akşamı ise sahne Yılmaz Erdoğan ve komik ekibi "Çok Güzel Hareketler Bunlar"ın.

18 Temmuz Perşembe akşamı ise arkılarıyla Kenan Doğulu yaz konserlerinin en coşkulusunu vermeye hazırlanıyor! İstanbullar'ı kurtlarını dökmeye Harbiye'ye bekliyor!

Kaynak: Bültenler