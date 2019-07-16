Açıkhava konserleri bu hafta: hem şarkılı hem tiyatrolu!
Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında, Harbiye Açıkhava Sahnesi şenleniyor! Etkinlikler bu hafta tiyatro ve müzik ile dolu!
Fırat Tanış'la Harbiye'de Tanışın!
Yetenekli oyuncu, Semih Çelenk'in kaleme alıp yönettiği, yaklaşık iki buçuk yıldır kapalı gişe oynayan Gelin Tanış Olalım adlı tek kişilik türkülü gösterisini, 16 Temmuz Salı akşamı Harbiye'de sahneleyecek.
17 Temmuz Çarşamba akşamı ise sahne Yılmaz Erdoğan ve komik ekibi "Çok Güzel Hareketler Bunlar"ın.
18 Temmuz Perşembe akşamı ise arkılarıyla Kenan Doğulu yaz konserlerinin en coşkulusunu vermeye hazırlanıyor! İstanbullar'ı kurtlarını dökmeye Harbiye'ye bekliyor!
Kaynak: Bültenler
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