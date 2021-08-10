Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı

Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel

BURSA'daki TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 68 Arap tayının satışından 8 milyon 541 bin TL gelir elde edildi.

BURSA'daki TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 68 Arap tayının satışından 8 milyon 541 bin TL gelir elde edildi. Açık artırmada 'Uludoruk' isimli tayın 400 bin TL'ye satışı yapıldı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 68 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon 541 bin TL gelir elde etti. Taylar, 20 ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Uludoruk' isimli tay, 400 bin TL'ye Nihat Çoşkun'a satıldı. 'Tanışık' ve 'Toprak Kokusu' isimli taylar 370 bin, 'Kuruşbeyi' isimli tay ise 330 bin TL'den alıcı buldu.


Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin

Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: '(Antalya'daki yangınlar) 20 bin dekar tarım alanı etkilendi.
Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: "(Antalya'daki yangınlar) 20 bin dekar tarım alanı etkilendi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:19:01. #1.16#

title