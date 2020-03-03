Acı Kiraz Filmi
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Kiraz yetiştiricisi yaşlı bir çiftçiyi, gırtlağına kadar borca batmış sahtekar bir nakliyeciyi, insan kaçakçısı bir gangsteri, umuda yolculuklarında ihanete uğrayan göçmenleri, lösemi hastası çocuğunu kurtarmak için çırpınan bir babayı; çok dinli, çok dilli, çok kimlikli Makedonya’yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesi beyaz perdede.
Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Serdar Akar
Senaryo: Oliver Romevski
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün, Erman Saban
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Acı Kiraz
Yapımcı Firma: NTC Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 28.02.2020
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Kaynak: InterSinema.com