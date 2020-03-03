Acı Kiraz Filmi

03.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:53

Kiraz yetiştiricisi yaşlı bir çiftçiyi, gırtlağına kadar borca batmış sahtekar bir nakliyeciyi, insan kaçakçısı bir gangsteri, umuda yolculuklarında ihanete uğrayan göçmenleri, lösemi hastası çocuğunu kurtarmak için çırpınan bir babayı; çok dinli, çok dilli, çok kimlikli Makedonya’yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesi beyaz perdede.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Serdar Akar

Senaryo: Oliver Romevski

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün, Erman Saban

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Acı Kiraz

Yapımcı Firma: NTC Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 28.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com