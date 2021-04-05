AÇGC'den Vali Varol'a ziyaret
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AÇGC'den Vali Varol'a ziyaret

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AÇGC'den Vali Varol'a ziyaret

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ve Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u ziyaret ettiler.

Hafta sonu yapılan AÇGC Olağan Genel Kurulu'nda yeni seçilen yönetim kurulu ilk ziyaretini Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'a gerçekleştirdi.Ağrı'da yerel ve ulusal basın mensuplarının yer aldığı cemiyetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Varol, "Hepimiz el ele vererek çalışacağız. Cemiyet olarak güzel çalışmalar yapacağınızı umuyorum. Bizlerde üstümüze düşen şeyleri yapmaya hazırız. Yeter ki basınımız güçlü ve tarafsız olsun" ifadelerini kullandı. AÇGC'nin yapısı ve vizyonu hakkında bilgiler veren Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, önümüzdeki dönemde yapacakları projeleri Vali Varol'la paylaştı. Ziyaret anısına Başkan Genç yazdığı 'Kadrajın Öte Yüzü' adlı kitabını Vali Varol'a hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Bültenler

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