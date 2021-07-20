Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Acemi kasaplar hastanelik oldu

Acemi kasaplar hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Tokat'ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Tokat'ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olan kimi vatandaşlar yaralandı. Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların kimi kolundan kimi elinden kimi de bacağından yaralandı. Bıçak kesiği sonucu erin yarası olan vatandaşlara Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde dikiş atıldı.

Kolunu kesti, ambulansla hastaneye sevk edildi

Turhal ilçesinde büyükbaş kurbanlık keserken kolunu kesen bir vatandaş Turhal Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Sedye ile acil servise alınan vatandaş tedaviye alındı. - TOKAT

Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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