Kurban keserken elini arı soktu, hastanelik oldu Kurban kesme sırasında elini sokan arıyı uzaklaştırmak isteyen acemi kasap, yanlışlıkla elini kesti. Soluğu hastanede alan acemi kasap ciddi bir şeyin olmadığını söyledi.

Kocaeli'de kurban keserken elini sokan arıyı defetmek isterken yanlışlıkla bıçakla elini yaralayan bir kişi soluğu hastanede aldı. Çok ciddi bir şeyi olmayan vatandaş "Allah beterinden korusun" dedi.

Yurdun genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.

ARI YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDU

İzmit ilçesinde kurbanlık keserken kolunu sokan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Yüksel İnce isimli vatandaş ise elini kesti. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gelen İnce'nin eline ekipler tarafından dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen İnce, "Kurbanımızı kestik. Eti parçalarken elimi arı soktu. Onu kovalamaya çalışırken, bıçak elime değdi. Ciddi bir şey yok. Birkaç dikiş atıldı. Allah beterinden korusun" dedi.

Kaynak: İHA