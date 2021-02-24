Acemi Anneler canlı izle! TRT 1 Acemi Anneler son bölüm izle!

Acemi Anneler son bölümü TRT 1 ekranlarında hayranlarının karşısına çıkıyor. Özlem'in Kemal ile Nil'e kurduğu kumpasın boşa çıkması sonrasında dengeler yeniden değişirken; Yasemin'in yaptıkları ise başta Cenk olmak üzere herkesi üzmeye devam ediyor. Acemi Anneler canlı izle! TRT 1 Acemi Anneler son bölüm izle!