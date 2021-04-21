Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler oyuncuları!

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler oyuncuları!

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler oyuncuları!

ACEMİ ANNELER SAAT KAÇTA?

Acemi Anneler, 19 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan aile ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı bu yapım hafta içi her gün TRT 1'de saat hafta içi her gün 14.45 itibarıyla ekranlara geliyordu. Ancak özetsiz olarak yayınlanan yeni bölümler 15.00 itibarıyla başlayacak.

ACEMİ ANNELER NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni günlük dizisi Acemi Anneler Ankara'da çekilmekte.

ACEMİ ANNELER OYUNCU

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur O¨ztürk – Ceren

Cantuğ Turay -Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Acemi Anneler Oyuncuları

Merve Üçer (Nil)