Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler oyuncuları!
Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler oyuncuları!
Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler oyuncuları!
ACEMİ ANNELER SAAT KAÇTA?
Acemi Anneler, 19 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan aile ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı bu yapım hafta içi her gün TRT 1'de saat hafta içi her gün 14.45 itibarıyla ekranlara geliyordu. Ancak özetsiz olarak yayınlanan yeni bölümler 15.00 itibarıyla başlayacak.
ACEMİ ANNELER NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni günlük dizisi Acemi Anneler Ankara'da çekilmekte.
ACEMİ ANNELER OYUNCU
Merve Üçer – Nil
Berk Bakioğlu – Kemal
Begüm Topçu – Sevda
Önder Atakanlı – Orhan
Tolga Akman – Murat
Melisa Yıldıran – Beyza
Yağmur O¨ztürk – Ceren
Cantuğ Turay -Tarık
Ege Semih Erken – Cenk
Cansın Yılmaz – Hayat
Acemi Anneler Oyuncuları
Merve Üçer (Nil)