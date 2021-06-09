Acar Baltaş kimdir? Acar Baltaş kaç yaşında, nereli? Prof. DR. Acar Baltaş kitapları!

Yazar, psikolog olan Acar Baltaş İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Peki, Acar Baltaş kimdir? Acar Baltaş kaç yaşında, nereli? Prof. DR. Acar Baltaş kitapları!

Yazar, psikolog olan Acar Baltaş İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Peki, Acar Baltaş kimdir? Acar Baltaş kaç yaşında, nereli? Prof. DR. Acar Baltaş kitapları!

ACAR BALTAŞ KİMDİR?

Acar Baltaş İstanbul üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörofizyoloji alanında doktorasını tamamlamış ve beyin fonksiyonları konusunda uzmanlık almıştır.

1981 yılında Tıp Bilimleri Doktoru, Uygulamalı Psikoloji Doçenti ve Profesör unvanlarını almıştır. Amerika'da stres azaltma teknikleri ve ağrı kontrolü üzerine çalışmalar yapmıştır. THY'da 5 yıl kabin personelleri ile birlikte davranış düzenleme projesini yürütmüştür.

Türkiye'de sevilen bir isim olan Acar Baltaş psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatındaki problemlerin çözümleri üzerine seminerler düzenleyen öncü bir isimdir.

ACAR BALTAŞ KİTAPLARI

Bir Yolculuk Olarak Liderlik

Stres ve Başa Çıkma yolları

Türk Kültüründe Yönetmek gibi eserler bazılarıdır.