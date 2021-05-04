Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu
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Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu

Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

YouTube üzerinde çok sayıda aboneye sahip olan Rus fenomen Vıygranovskiy, ilginç bir deney yapmaya karar verdi. 40 gün boyunca aç ve susuz kalmayı deneyen Vıygranovskiy, yaşamını yitirdi.

Mart ayı itibarıyla Moskova'da deneyine başlayan YouTuber, şehrin atmosferinin kendisini rahatsız etmeye başladığını belirtti. Deneyin onuncu gününde durumu kötüleşmeye başlayan Vıygranosvkiy, Abhazya'ya gitti. YouTuber deneyine burada devam edeceğini belirtti.

HIZLA KİLO VERDİ

Deneyin yirminci günü itibariyle tokluk hissi duyduğunu söyleyen Vıygranovsiy, kilo verdiğini belirtti. Kilo veren YouTuber, fiziksel bir aktive yapmak için halinin kalmadığını söyledi.

"VÜCUDUM TAMAMEN YENİLENDİ"

Otuz beşinci günde neredeyse ölmek üzere hissettiğini belirtmesine rağmen deneyine devam eden YouTuber, şunları söyledi: "Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı hiçbir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem."

KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Yakınları yaptıkları açıklamada, YouTuber'ın aç ve susuz kalma sürecinden çıkmak üzereyken hayatını kaybettiğini belirtti. YouTuber'ın kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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