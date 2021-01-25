Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu
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Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu

25.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:21
Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu

ERZİNCAN Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü, ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü.

ERZİNCAN Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü, ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Olay, dün gece Refahiye ilçe merkezinde meydana geldi. İlçeye inen ve aç kaldığı anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu. Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü. Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu
Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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