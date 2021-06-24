Aç Kapıyı şiiri - Necip Fazıl Kısakürek Aç Kapıyı şiiri
Necip Fazıl Kısakürek'in Aç Kapıyı şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aç Kapıyı şiiri Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aç Kapıyı şiiri Necip Fazıl Kısakürek Aç Kapıyı şiiri
Aç Kapıyı şiiri Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aç Kapıyı" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Necip Fazıl Kısakürek Aç Kapıyı şiiri
AÇ KAPIYI
Aç kapıyı haber var,
Ötenin ötesinden.
Dudaklarda şarkılar,
Kurtuluş bestesinden.
Biz geldik, bilen bilsin.
Gönül gönül girilsin.
İnsanlar devşirilsin,
Sonsuzluk destesinden.
Necip Fazıl Kısakürek