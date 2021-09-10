Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi

RİZE - Rize'de aç kalan ayılar yaşam alanına kadar indi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü Handağı mevkiinde köy merkezine inmek isteyen Sinan Serin ve arkadaşı Hasan Kus'un önüne boz ayı çıktı. Yüksek kesimlerde kış uykusu öncesinde yemek bulamayarak düşük rakıma kadar inen ayı iki kafadar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.