Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi - Haberler
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Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus - Haberler | Güncel

Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi Rize'de aç kalan ayılar yaşam alanına kadar indi.

Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi

RİZE - Rize'de aç kalan ayılar yaşam alanına kadar indi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü Handağı mevkiinde köy merkezine inmek isteyen Sinan Serin ve arkadaşı Hasan Kus'un önüne boz ayı çıktı. Yüksek kesimlerde kış uykusu öncesinde yemek bulamayarak düşük rakıma kadar inen ayı iki kafadar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi

Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi

Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi - Haberler
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