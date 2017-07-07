Aboubakar, Porto'nun Yeni Sözleşme Teklifini Kabul Etmedi

Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Vincent Aboubakar, Porto'nun yeni sözleşme teklifini reddetti.

Porto'nun yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun Aboubakar'ı kadroda görmek istediği belirtilirken, 2018 yılında sözleşmesi bitecek Kamerunlu golcüye yeni sözleşme teklifi yapıldığı ancak Aboubakar'ın reddettiği belirtildi.

PORTO, BEŞİKTAŞ'IN YARISINI TEKLİF ETTİ

Beşiktaş'tan geçen sezon 3.3 milyon Euro maaş alan 25 yaşındaki golcüye Porto'nun 1.2 milyon Euro teklif ettiği duyurulurken, Abobuakar'ın Porto'ya geri dönmek istemediği kaydedildi.

Öte yandan Aboubakar ile İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın da ilgilendiği iddia edildi.