Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti

Uzun bacak boyuyla tanınan model ve fenomen Cansu Taşkın'ın abisi geçtiğimiz pazar günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Taşkın, yaşadığı büyük üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

ABİSİ CANSU'NUN DOĞUM GÜNÜNDE Mİ KORONA KAPTI?

Taşkın'ın abisinin ölümünün ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Uçankuş TV'de ekrana gelen Canlı Masa programında sosyal medyada hızla yayılan iddiada Taşkın'ın geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisi verdiği abisinin bu partide virüs kapıp yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

"DOĞUM GÜNÜNDE KAPMA İHTİMALİ YOK"

Programın sunucularından olan Erol Köse ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek "Adam doğum günü partisinden bir gün sonra gidip test yaptırmış. Bu virüsün kuluçka süresi var doğum gününde kapma ihtimali yok" dedi.

"AİLEMİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Cansu Taşkın, "Göz önünde ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kız olmanın zorluklarını zaman zaman çok ağır ve asılsız haberlerle ödediğim doğrudur. Ailecek kenetlendiğimiz bu dönemde acı kaybımız üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve acımıza saygı duyulmasını önemle rica ederim. Ailem adına bu açıklamayı yapmak zorundayım ve onları korumaya sonsuza kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"PARAMPARÇAYIM, BU ACI NASIL GEÇECEK?"

3 gün önce sosyal medya hesabından abisinin vefat ettiğini duyuran Taşkın, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahh kalbim acıyor inanmak istemiyorum gittiğine canim abim... Bizi bırakıp nasıl gittin biz şimdi sensiz nasıl yapacağız, nasıl yaşayacağız? Çok gençtin çok, şehit oldun... Seni çok özledim abicim nasıl geçecek bu acı nasıl paramparçayım . Seni çok seviyorum bizde geleceğiz yanına o günü bekliyorum mekanın cennet olsun canim abim. Lütfen abimin ruhuna fatiha okur musunuz ismi Murat Baran..."