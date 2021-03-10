Abdurrahman Çığ olayı nedir? Müge Anlı'ya çıkan Abdurrahman Çığ kimdir?

Müge Anlı'da yer alan Abdurrahman Çığ olayı nedir? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Abdurrahman Çığ konusu ele alınıyor. Müge Anlı'ya çıkan Abdurrahman Çığ kimdir?

Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri Abdurrahman Çığ oldu. Abdurrahman Çığ olayı nedir? Müge Anlı'ya çıkan Abdurrahman Çığ kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ABDURRAHMAN ÇIĞ OLAYI NEDİR?

Abrdurrahman Çığ, Müge Anlı'ya çıkarak eniştesinden şikayetçi oldu. Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi.