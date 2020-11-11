Abdullah Enes Şahin kimdir?
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Abdullah Enes Şahin kimdir?

11.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:47
Abdullah Enes Şahin kimdir?

Attığı tweet'le 'Milli Ağaçlandırma Günü'nün ilan edilmesine önayak olan Abdullah Enes Şahin, vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, Abdullah Enes Şahin kimdir?

Ankara'da yaşayan 30 yaşındaki youtuber Abdullah Enes Şahin, 9 Temmuz'da twitter'dan, "Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım, hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım" paylaşımı yapmıştı. Peki, paylaşımı ile ilham veren Abdullah Enes Şahin kimdir?

ABDULLAH ENES ŞAHİN KİMDİR?

Abdullah Enes Şahin, 9 Temmuz'da twitter'dan, "Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım, hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım" paylaşımında bulundu.

Paylaşıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kayıtsız kalmadı. Erdoğan, Şahin'in tweetini alıntılayarak "Bu çok güzel bir fikir Enes. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması içinde ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" diye yazdı.

Abdullah Enes Şahin kimdir?

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