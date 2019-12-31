Abdulcelil Memik son yolculuğuna uğurlandı
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Abdulcelil Memik son yolculuğuna uğurlandı

Alvarlı Efe Hazretleri'nin oğlu Hacı Seyfettin Efendinin kayın biraderi Abdulcelil Memik (80) vefat etti.

31.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:32
Abdulcelil Memik son yolculuğuna uğurlandı

'nin oğlu Hacı Seyfettin Efendinin kayın biraderi Abdulcelil Memik (80) vefat etti.


Abdulcelil Memik'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Alvar Türbe Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenaze namazına yakınları, sevenleri ve çok sayıda cemaat katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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