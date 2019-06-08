ABD'yi kızdıracak iddia: Suudi Arabistan Çin'le balistik füze merkezi kurdu

İran'ın "nükleer silah üretimine tekrar başlarız" tehdidine karşılık sessiz kalan bölge ülkeleri hakkında korkutucu bir iddia ortaya atıldı. Uluslararası basın, ABD istihbaratına dayandırılan haberler ile Suudi Arabistan'ın Çin'le balistik füze geliştirmeye başladığını yazdı.

Özellikle geçen yıl Ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ardından bütün gözlerin üzerinde olduğu Riyad yönetiminin Çin ile birlikte gizlice balistik füze geliştirdiği iddia edildi.

ABD'NİN SAĞLAM KANITLARI VAR

ABD istihbaratının üst düzey yetkililerinin senatörlere Suudi Arabistan hakkında bilgi verdiği belirtildi. Yetkililer, "Suudi Arabistan, Batı'nın haberi olmadan füze teknolojisinde büyük atılımlar yaptı. İran ile silah savaşına ayak uyduruyorlar" dedi. Washington'da gündemi değiştiren iddiaya göre, Çin'in desteğiyle Suudi Arabistan bir füze geliştirme merkezi inşa etti. ABD'nin bu konuda sağlam kanıtlarının olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ile Suudi Arabistan'ın stratejik partner olduğunu duyurarak, "Böyle ortaklıklar uluslararası kanunlara aykırı değil ve bu ortaklıklarda kitle imha silahları yapılmıyor" açıklamasını yapmıştı.