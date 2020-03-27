ABD ve Çin korona virüse savaş açtı
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ABD ve Çin korona virüse savaş açtı

Tüm dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin koronavirüse karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğinin altı çizildi.

27.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:10
ABD ve Çin korona virüse savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonucunda iki ülkenin korona virüs salgınına karşı savaşmak için işbirliği yapması gerektiği vurgulandı.

ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden korona virüs tartışmalarının ardından yine korona virüs iki lideri bir araya getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin ilerletilmesi için önemli adımların atıldığı belirtildi. İki ülke arasında işbirliğinin tek doğru seçim olduğu ve Çin'in korona virüsle mücadelede ABD'yi desteklemeye istekli olduğu belirtildi. Açıklamada, Jinping'in 24 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve salgın hale gelen korona virüse karşı savaşmak için Çin ve ABD'nin birleşmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. İki liderin korona virüsüne karşı her şeyi ayrıntılı ele aldıkları belirtildi. Jinping, Trump'la Çin'in tüm bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Trump görüşmeye dair paylaşım yaparak yakından çalıştıklarını ve görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok güzel bir görüşmeyi yeni bitirdim. Gezegenimizin büyük bölümünü tahrip eden korona virüse karşı ayrıntılı bir görüşme yaptık. Çin, çok fazla şey yaşadı ve virüsle ilgili güçlü anlayış geliştirdi. Yakın çalışıyoruz. Çok saygı" paylaşımında bulundu.

ABD, VAKA SAYISINDA ÇİN'İ GEÇTİ

ABD'de hızla artan korona virüs nedeniyle vaka sayısında Çin'i geçti. ABD'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 301'e vaka sayısı 85 bin 612'ye yükseldi. Çin'in korona virüs bilançosu ise, 81 bin 340 vaka, 3 bin 292 ölüm olarak açıklandı.

TRUMP, HER FIRSATTA ÇİN'İ SUÇLUYORDU

Öte yandan korona virüsü konusunda yakın zamana kadar ABD ve Çin birbirini suçluyordu. Korona virüsüne her açıklamasında 'Çin virüsü' diyen Trump, "Çin, ordumuzun virüsü onlara götürdüğüne dair yanlış bilgi veriyor. Bu yanlış. Nereden geldiğini söylemeliyim. Çin'den geldi. Askerimiz bu virüsü kimseye getirmedi" dedi.

Trump, korona virüsünden "Çin virüsü" olarak bahsetmeye devam edeceğini belirterek, "Çin, ordumuzun onlara virüsü götürdüğü iddiasını yalanlayana kadar bunu söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Çin korona virüse savaş açtı

Kaynak: İHA

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Amerika Birleşik Devleri ve Çin korona virüse savaş açtı

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