ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık vatandaşlarından Türkiye'ye seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri uyarısında bulundu. Uyarıda, "Terör grupları Türkiye'ye yönelik olası saldırılar planlamaya devam ediyor" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye genelinde seyahat riskini, 'seyahati yeniden gözden geçirin' anlamına gelen 'seviye 3' olarak belirtti.
Terör ve keyfi tutuklamalara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada bazı bölgelerde riskin daha fazla olduğunun altı çizildi. Bu bölgelerin başında Suriye ve Irak sınırına yakın yerlerin geldiği belirtildi.
"OLASI SALDIRILAR PLANLANMAYA DEVAM EDİYOR"
"Terör grupları Türkiye'ye yönelik olası saldırılar planlamaya devam ediyor" denilen açıklamada turistik bölgelerin, toplu taşıma araçlarının, pazar ve alışveriş yerlerinin, yerel yönetim binalarının, ibadethanelerin, parkların, büyük spor etkinlikleri ve kültürel etkinliklerin, eğitim kurumlarının, havaalanlarının ve diğer kamuya açık alanların teröristler tarafından hedef alınabileceği kaydedildi. Açıklamada teröristlerin daha önce bu yerleri hedef aldığı hatırlatıldı.
Güvenlik güçlerinin on binlerce kişiyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada bunlar arasında ABD vatandaşları da olduğu ve bu kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği kaydedildi. Bu tutuklamaların birçok kez gizli tanıklar ve siyasi sebeplerle yapıldığı da ifade edildi.
ACİL YARDIM HİZMETİNDE SIKINTI YAŞANABİLECEĞİNİ DİLE GETİRDİLER
Uyarıda ABD vatandaşlarının Türkiye'den ayrılma yasağıyla karşı karşıya kalabildiği durumlar hatırlatıldı ve Türkiye hükümeti tarafından açık bir şekilde onaylanmayan gösterilere katılmanın ya da hükümeti eleştirmenin tutuklamayla sonuçlanabileceği yönünde de uyarı yapıldı.
Amerika'nın Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceğinin altı çizildi. Türkiye'de çalışan Amerikalı kamu çalışanlarının bu illere yetkililerin izni olmadan seyahat etmeleri daha önce yasaklanmıştı.
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Bunlar ne zaman böyle duyuru yapsa üllkede bombalar patlıyorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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15 Ba$arili olsaydi bu gün Türkiye yoktu. . ama öyle salagi aptali en cok olan bir ülkeyizki bagzilarinin yumurta kiclarinda rahatsizlik verene kadar kiclarinda ne oldugunu anlamiyor. . öküzü insan kiligan girmi$ domuzu bol olan ülkeyiz. . her ce$it tabakdan yiyeni en cok olan ülkeyiz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BU DÜNYADAN ABD İLE İTİ İSRAİL YOK OLURSA İNSANLIK HUZURA ERECEK. ERMENİLER BİLE BU KADAR KÖTÜ OLAMAZCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Muhakkak CIA gene bomba patlatma planları yapıyordur.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HAKLICevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır