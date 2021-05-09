Biden "Koruyacağız" dedi, saldırı bu açıklamanın hemen ardından geldi! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
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Biden "Koruyacağız" dedi, saldırı bu açıklamanın hemen ardından geldi! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı

Biden 'Koruyacağız' dedi, saldırı bu açıklamanın hemen ardından geldi! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 100 günlük plan kapsamında ülkenin önemli kurum ve kuruluşlarını siber güvenlik tehditlerinden koruyacağını açıklamasının ardından ülke tarihinin en büyük siber saldırılarından biri gerçekleşti. ABD'nin doğu yakasındaki doğalgaz ihtiyacının yüzde 45'ini taşıyan Colonial boru hattına önceki gece düzenlenen siber saldırı ülkede büyük korku yaratırken, dev boru hattı kapatıldı, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

ABD'de siber saldırı şoku yaşanıyor. Ülkenin doğu yakasındaki doğalgaz ihtiyacının yüzde 45'ini taşıyan Colonial Pipeline isimli boru hattına önceki gece siber saldırı düzenlendi.

ÜLKEDEKİ 14 GÜNEY VE DOĞU EYALETİNE UZANIYOR

Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı siber saldırı sonrasında ABD'nin en büyük boru hatlarından biri olan Colonial boru hattı kapatıldı. Ülkedeki 14 güney ve doğu eyalete kadar uzanan boru hattının networküne düzenlenen saldırı sonrasında yetkililer, "Bir saldırıya uğradık ve olayı çözmeye çalışıyoruz. Şu an önceliğimiz güvenlik" açıklamasını yaptı.

Biden 'Koruyacağız' dedi saldırı bu açıklamanın hemen ardından geldi! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı

SİBER SALDIRGANLAR FİDYE DE İSTEMİŞ

Benzin, dizel ve jet yakıtı taşıyan boru hattının her gün 100 milyon galon akaryakıt taşıdığı ve havalimanlarının en önemli ulaşım noktası olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, siber saldırıyı düzenleyenlerin fidye yazılım ile saldırdığı kaydedildi. Siber saldırganların bu sorunu çözmek için fidye istediği de duyuruldu.

BIDEN'IN AÇIKLAMASINDAN SONRA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 100 günlük planı kapsamında ülkenin önemli kurum ve kuruluşlarını siber güvenlik tehditlerinden koruyacağını açıklamasının ardından böyle bir saldırı gelmesi dikkat çekti.

Son dönemde bu tür saldırıların arttığı ABD'nin Florida eyaletinde Şubat ayında bir su arıtma tesisi saldırıya uğramış ve SolarWinds IT isimli Teksas merkezli şirket de Rus hackerların saldırısına maruz kalmıştı. Bu saldırı sonrasında Biden yönetimi Rusya'ya karşı yaptırımı gündemine almıştı.

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