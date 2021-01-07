ABD SON DAKİKA! Amerika'da neler oluyor? ABD Karıştı! Amerika'da darbe mi oluyor?

Amerika'nın başkenti Washington'da Donald Trump yanlısı gösteri düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aştıktan sonra seçilmiş Başkan Joe Biden'ın oturum gerçekleştirdiği kongre binasına giriş yaptı. Sosyal medya Amerika'da darbe mi oluyor? Amerika'da neler oluyor? sorularıyla çalkalanıyor! Peki Amerika'da neler oluyor? ABD Son Dakika!

Amerika'da bir grup Trump yanlısı, Joe Biden'ın konuşma yaptığı Kongre binasının camlarını kırdı ve zorla içeri girdi. Bu sırada Amerika'da seçim sonuçları konusunda görüşmeler gerçekleştiği söyleniyordu. Sosyal medyada ve internette Amerika'da neler oluyor? ABD Karıştı! Amerika'da darbe mi oluyor? Amerika'da son durum ne? soruları sorulmaya başlandı. Peki ABD Son Dakika neler oluyor?

AMERİKA'DA NELER OLUYOR? ABD'DE DARBE Mİ OLDU!

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın tescil oturumu gerçekleştirdiği Kongre binası, Donald Trump destekçileri tarafından basıldı. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyuruldu. Kongre polisleri, göstericilere müdahele etmek ve onlarla mücadele etmek için destek kuvvet isteğinde bulundu. Diğer yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump'ın seçici kurul oylarını tasdik etmeme konusundaki çağrısını da geri çevirdi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger, "Bu bir darbe teşebbüsüdür" ifadelerinde bulundu. Donald Trump olaylar çığırından çıkınca itidal çağrısında bulunduğunu duyurdu. Donald Trump ayrıca bir video yayınladı ve göstericilere "eve dönün" çağrısında bulundy. Son dakika haberlerine göre; olaylar sırasında bir kadın silahla ağır yaralandı! Amerika Birleşik Devletleri medyası ayrıca yaralıların da olduğu bilgisi de paylaştı. İngiliz basını "ABD'de anarşi" başlıklarıyla olayları aktardı.