ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'ı terk etmiyoruz, İran ile savaş peşinde değiliz

08.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:46

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektuba ilişkin, "Bizim politikamız değişmeyecek. Irak'ı terk etmiyoruz. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla imzalanmış bir mektup yok." dedi.



Esper, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle