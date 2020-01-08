ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'ı terk etmiyoruz, İran ile savaş peşinde değiliz
ABD Savunma Bakanı Esper, İran ile ABD arasında yaşanan gerilim ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. Esper Irak'tan ayrılmayacaklarını yineledi.
08.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:46
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektuba ilişkin, "Bizim politikamız değişmeyecek. Irak'ı terk etmiyoruz. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla imzalanmış bir mektup yok." dedi.
Esper, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com