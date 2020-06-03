ABD Savunma Bakanı Esper: "Askerleri kullanma seçeneği yalnızca acil durumlarda olmalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Savunma Bakanı Esper: "Askerleri kullanma seçeneği yalnızca acil durumlarda olmalı"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkede devam eden protestolarda askerin görevlendirilmesine ilişkin, "Askerleri bir kolluk görevinde kullanma seçeneği yalnızca son çare ve acil durumlarda olmalıdır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper:
03.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:53

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkede devam eden protestolarda askerin görevlendirilmesine ilişkin, "Askerleri bir kolluk görevinde kullanma seçeneği yalnızca son çare ve acil durumlarda olmalıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolarda ordunun görevlendirilmesi fikrinin aksine Savunma Bakanı Mark Esper, protestoları bastırmak için ordunun kullanması ve askerin sokağa inmesi taraftarı olmadığını açıkladı. Savunma Bakanı Esper gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askerin bu aşamada kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Yeterli Ulusal Muhafız kapasitemiz var. Bunu sadece Savunma Bakanı olarak değil, aynı zamanda eski bir asker ve Ulusal Muhafızların eski bir üyesi olarak da söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Esper, isyan yasasına karşı

Esper, "Aktif görev kuvvetlerini kullanma seçeneği yalnızca son çare olarak ve sadece en acil ve korkunç durumlarda kullanılmalıdır. Şu an bunları gerektiren bir durumda değiliz. Ayaklanma ile ilgili olan isyan yasasının başlatılmasını desteklemiyorum" dedi. Savunma Bakanı Esper, Ulusal Muhafız güçlerinin yerel yöneticilerle birlikte bu durumlarda sivil makamlara destek vermek için en uygunu zaman olduğuna inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü, protestolar ile ilgili isyan yasasının uygulanacağını gündeme getirerek, "Bir şehir veya eyalet, sakinlerinin yaşamını ve mülkünü savunmak için gerekli önlemleri almayı reddederse ABD ordusunu konuşlandırıp sorunu hızla çözeceğim" şeklinde konuşmuştu. Trump, orduyu ülke çapında devam eden huzursuzluğa müdahale etmesi için görevlendireceğini açıklamıştı.

Öte yandan ABD'de 1807 yılında yürürlüğe giren İsyan Yasası, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda iç karışıklıklarda ordunun sokağa çıkmasını içeriyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
İBB'den '3 katı fiyatına cerrahi maske alımı' iddialarına ilişkin açıklama Haber
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: ABD Savunma Bakanı Esper: "Askerleri kullanma seçeneği yalnızca acil durumlarda olmalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 21:53:37. #1.14#
title