ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı

AA - Islam Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı

NEW ABD'li tavuk restoran zinciri KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını duyurdu.

NEW ABD'li tavuk restoran zinciri KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'daki faaliyetlerin durdurularak, bölgedeki işletmelerden elde edilen kazancın da Kızıl Haç organizasyonu üzerinden Ukrayna'da savaştan etkilenenlere insani yardım olarak dağıtılacağı belirtildi.

Şirket ayrıca çevre bölgelerdeki bayilerinin de Ukraynalı mülteciler için gıda yardımında bulunacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express gibi ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yum Brands, Tavuk, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title