ABD Ordusuna Transseksüel Asker Alımı Yasaklandı

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD ordusuna transseksüellerin alınmasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin yürürlüğe girmesini onayladı.

TRUMP, OBAMA'NIN KARARINI ASKIYA ALDI

Yüksek Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla kabul ettiği kararında, söz konusu kararnameye yönelik tüm durdurma hükümlerini de kaldırdı. Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını, 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.

Twitter hesabı üzerinden trans bireylerin orduya katılamayacağını duyuran Trump, aynı yıl Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek, "başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması" uygulamasının durdurulmasını talep etmişti. Trump, geçen yıl mart ayında da trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

MAHKEME KARARI ONAYLADI

Başkan Donald Trump'ın bu kararı, ABD Anayasa Mahkemesince onaylandı. Böylece ABD ordusuna transseksüellerin alınmasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin yürürlüğe girdi.