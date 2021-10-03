ABD'nin yeni silahı deşifre oldu! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Sosyal medya, Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen fotoğrafları konuşuyor. Abd'nin Nevada eyaletindeki Mohave Çölü'nde çekilen görüntülerde 'UFO' ya benzetilen bir cisim görülüyor. Aynı cismin Lockheed Martin'in bölgedeki tesisinde de görülmesi söz konusu cismin ABD ordusu için üretilen yeni bir silah olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI DİYEN DE VAR, İHA DA

Söz konusu cismin bir hava aracı olduğu konusunda pek çok kişi hem fikir. Ancak bazı kullanıcılar bunun yeni nesil bir savaş uçağı olduğunu iddia ederken, bazıları bir İnsansız Hava Aracı olduğu görüşünde ısrar ediyor. Görüntüler kısa sürede binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.

TEK YORUM "AÇIKLAMA YAPAMAM" OLDU

Bunun üzerine söz konusu görüntüler Lockheed Martin'in Skunk Works biriminin başındaki isim olan Jeff Babione'ye soruldu. Defence One röportajı sırasında yorum yapması istenen Babione'nin cavabı "Yapamam" oldu.

ABD CASUS UÇAĞINDA DA İMZALARI BULUNUYOR

Oluşan kamuoyu baskısına rağmen sessiz kalmayı tercih eden Babione tesisin güvenlik protokollerinin iyi durumda olduğunu söylemekle yetindi. Babione'nin yönettiği Skunk Works, ABD ordusu adına yürüttüğü gizli çalışmalarla birçok kez gündeme gelmişti. Söz konusu birimin ilk ABD casus uçağında da imzası bulunuyor.

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