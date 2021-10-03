ABD'nin yeni silahı deşifre oldu! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
ABD ordusu için gerçekleştirdiği gizli çalışmalar ile daha önce de birçok kez gündeme gelen Lockheed Martin'in tesislerinde görüntülenen bir cisim ülkede gündem yarattı. Fotoğrafların nasıl ve kim tarafından çekildiği bilinmezken görüntülerle ilgili yorum yapması istenen şirket direktörü "Yapamam" yanıtını verdi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları esrarengiz cisim için yeni nesil savaş uçağı yorumunda bulunurken, bazıları ise İnsanız Hava Aracı olduğunu iddia etti.
Sosyal medya, Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen fotoğrafları konuşuyor. Abd'nin Nevada eyaletindeki Mohave Çölü'nde çekilen görüntülerde 'UFO' ya benzetilen bir cisim görülüyor. Aynı cismin Lockheed Martin'in bölgedeki tesisinde de görülmesi söz konusu cismin ABD ordusu için üretilen yeni bir silah olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Söz konusu cismin bir hava aracı olduğu konusunda pek çok kişi hem fikir. Ancak bazı kullanıcılar bunun yeni nesil bir savaş uçağı olduğunu iddia ederken, bazıları bir İnsansız Hava Aracı olduğu görüşünde ısrar ediyor. Görüntüler kısa sürede binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.
Bunun üzerine söz konusu görüntüler Lockheed Martin'in Skunk Works biriminin başındaki isim olan Jeff Babione'ye soruldu. Defence One röportajı sırasında yorum yapması istenen Babione'nin cavabı "Yapamam" oldu.
Oluşan kamuoyu baskısına rağmen sessiz kalmayı tercih eden Babione tesisin güvenlik protokollerinin iyi durumda olduğunu söylemekle yetindi. Babione'nin yönettiği Skunk Works, ABD ordusu adına yürüttüğü gizli çalışmalarla birçok kez gündeme gelmişti. Söz konusu birimin ilk ABD casus uçağında da imzası bulunuyor.