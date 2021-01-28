ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı

ABD'de sık sık sakarlıklarıyla gündeme gelen Donald Trump'ın ardından göreve gelen yeni Başkan Joe Biden da cebine koymayı beceremediği kalemle gündemde.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde Biden, kalemini ceketinin cebine koymakta başarılı olamayınca pantolonun cebine koyuyor.

SKANDALLARA VE GAFLARA DA İMZA ATTI

Biden siyasi kariyerinde skandallara ve gaflara da imza attı. 8 kadın uygunsuz davranışları nedeniyle Biden'dan şikayetçi oldu. Saç koklama huyu nedeniyle de manşetlere çıktı. Unutkanlığı da başına dert oldu. Bir ara Barack Obama'nın adını unuttu, onu "Barack Amerika" diye sahneye çağırdı. Belden aşağısı felçli Missouri Senatörü Chuck Graham'dan ayağa kalkmasını istedi.

4 RESMİ KARARA İMZA ATTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadelede de birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Biden, "iklim değişikliği" başlığında üç resmi karara imza attı. Biden ayrıca, federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini veren bir bildiri imzaladı.