ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı
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ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı

28.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:21

Siyasi kariyerinde birçok skandala ve gaflara imza atan ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, 4 yeni kararnameye imza attıktan sonra elindeki kalemi ceketinin cebine koymakta başarısız olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

ABD'de sık sık sakarlıklarıyla gündeme gelen Donald Trump'ın ardından göreve gelen yeni Başkan Joe Biden da cebine koymayı beceremediği kalemle gündemde.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde Biden, kalemini ceketinin cebine koymakta başarılı olamayınca pantolonun cebine koyuyor.

SKANDALLARA VE GAFLARA DA İMZA ATTI

Biden siyasi kariyerinde skandallara ve gaflara da imza attı. 8 kadın uygunsuz davranışları nedeniyle Biden'dan şikayetçi oldu. Saç koklama huyu nedeniyle de manşetlere çıktı. Unutkanlığı da başına dert oldu. Bir ara Barack Obama'nın adını unuttu, onu "Barack Amerika" diye sahneye çağırdı. Belden aşağısı felçli Missouri Senatörü Chuck Graham'dan ayağa kalkmasını istedi.

4 RESMİ KARARA İMZA ATTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadelede de birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Biden, "iklim değişikliği" başlığında üç resmi karara imza attı. Biden ayrıca, federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini veren bir bildiri imzaladı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı
Haber Yorumları (2)
ADAM: Yaşlı tabi eli titriyor olabilir
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ÖNEMLİ DEİL: Bumu Yani!
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500
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