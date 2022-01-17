ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kar fırtınası

Vatandaşların karla kaplı yollarda kayak yapması Buzlanmış yollarda araçların ilerlemeye çalışması Buz tutmuş raylardaki karı eriten çalışanlar Belediye işçilerinin hazırlık ve çalışmaları ABD'de kar fırtınasından en çok etkilenen Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde acil durum ilan edildi.

Vatandaşların karla kaplı yollarda kayak yapması

Buzlanmış yollarda araçların ilerlemeye çalışması

Buz tutmuş raylardaki karı eriten çalışanlar

Belediye işçilerinin hazırlık ve çalışmaları ABD'de kar fırtınasından en çok etkilenen Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde acil durum ilan edildi. Kar fırtınasının etkili olacağı eyaletlerde dağlık bölgelerde kar kalınlığının 45 santimetreye kadar ulaşması beklenirken bazı vatandaşlar karla kaplı yollarda kayak yaparak karın keyfini çıkardı.