ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün sağlık nedenleriyle ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

Ancak İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ev hapsi cezası kaldırılan Cantürk'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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