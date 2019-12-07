: Son dakika: ABD'nin Florida'daki Patrick Hava Üssü bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi

07.12.2019 00:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:43

ABD'nin Florida eyaletindeki Patrick Hava Üssü ve Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılan açıklamada, bombalı saldırı tehdidi nedeniyle Patrick Hava Üssü'nün tahliye edildiği bildirildi.

Canaveral hava kuvvetleri üslerinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bombalı saldırı alarmının ardından Patrick Hava Kuvvetleri Üssü'nü tahliye ettiği bilgisi verildi.

Yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşananlara ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

PENSACOLA ÜSSE'NE DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz saatlerde ABD'nin Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Sadırı sonucu saldırgan dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 10 kişinin de tedavi altına alındığı bilgisi verilmiş, saldırganın Suudi uyruklu olduğu açıklanmıştı.

5 Aralık günü de Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşamış, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, 3 sivilin yaralandığı, 2'sinin durumunun kritik olduğu kaydedilmişti.

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