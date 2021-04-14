ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kilit isimlerinin başına ödül koydu
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kilit isimlerinin başına ödül koydu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kilit isimlerinin başına ödül koydu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon $, Cemil Bayık için 4 milyon $, Duran Kalkan içinse 3 milyon $ ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mesajda, PKK'lı teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolar ödül verileceği belirtildi.

ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda PKK'lı teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın yerlerini ihbar edenlere para ödülü verileceği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, "Hatırlatma: PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" denildi.

Paylaşımda, ABD'nin ihbar sistemi Reward For Justice'in Türkçe internet sitesine yönlendirme yapıldı.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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