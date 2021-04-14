ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kilit isimlerinin başına ödül koydu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon $, Cemil Bayık için 4 milyon $, Duran Kalkan içinse 3 milyon $ ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.