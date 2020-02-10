ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız
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ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün gerçekleşen saldırıda şehit olan 5 Türk askeri için başsağlığı dileğinde bulunularak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

10.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:05
ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz 'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Geçen saatlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyindeki Taftanaz'da Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurmuştu.

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