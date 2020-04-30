ABD'nin 11 eyaletinde Covid-19 önlemleri yarından itibaren gevşetiliyor
30.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:50
ABD'de, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler aralarında Alabama, Arizona, Iowa, Ohio ve Texas'ın da bulunduğu 11 eyalette 1 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek.
ABD'de, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler aralarında Alabama, Arizona, Iowa, Ohio ve Texas'ın da bulunduğu 11 eyalette 1 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ve kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurmasının ardından eyaletlerin normalleşme sürecine ilişkin planları da açıklanmaya başlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com