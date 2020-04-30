ABD'nin 11 eyaletinde Covid-19 önlemleri yarından itibaren gevşetiliyor

ABD'de, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler aralarında Alabama, Arizona, Iowa, Ohio ve Texas'ın da bulunduğu 11 eyalette 1 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek.