ABD "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk göçmenleri gönderdi

ABD'nin "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk iki göçmeni sınır dışı ederek Meksika'ya gönderdiği bildirildi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenler için önceki Başkan Donald Trump'ın getirdiği ancak kendilerinin kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını yeniden yürürlüğe koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü tarafından, iki göçmenin Teksas eyelatindeki El Paso - Ciudad Juarez sınırındaki bir köprüden Meksika'ya gönderildikleri bilgisini paylaşılırken göçmenlerin milliyetlerine dair açıklama yapılmadı.

Meksika'ya ulaşan iki göçmen Meksikalı yetkililerce karşılanırken BM yetkilileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapıldı.

Meksika hükümeti, ABD'nin program kapsamında geri gönderilen tüm göçmenleri aşılamayı kabul ettiğini açıkladı.

Trump dönemi uygulaması olan "Meksika'da kal" politikası uyarınca, sığınmacıların, ABD göçmenlik mahkemesindeki duruşmaları için Meksika'da beklemeleri gerekiyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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