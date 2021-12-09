ABD "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk göçmenleri gönderdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk göçmenleri gönderdi

ABD
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

ABD'nin "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk iki göçmeni sınır dışı ederek Meksika'ya gönderdiği bildirildi.

ABD'nin "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk iki göçmeni sınır dışı ederek Meksika'ya gönderdiği bildirildi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenler için önceki Başkan Donald Trump'ın getirdiği ancak kendilerinin kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını yeniden yürürlüğe koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü tarafından, iki göçmenin Teksas eyelatindeki El Paso - Ciudad Juarez sınırındaki bir köprüden Meksika'ya gönderildikleri bilgisini paylaşılırken göçmenlerin milliyetlerine dair açıklama yapılmadı.

Meksika'ya ulaşan iki göçmen Meksikalı yetkililerce karşılanırken BM yetkilileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapıldı.

Meksika hükümeti, ABD'nin program kapsamında geri gönderilen tüm göçmenleri aşılamayı kabul ettiğini açıkladı.

Trump dönemi uygulaması olan "Meksika'da kal" politikası uyarınca, sığınmacıların, ABD göçmenlik mahkemesindeki duruşmaları için Meksika'da beklemeleri gerekiyor.

Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi

Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi

 Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

 Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda 'güçlü ekonomik yaptırım' sinyali

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda "güçlü ekonomik yaptırım" sinyali

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title