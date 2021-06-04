ABD medyası: "Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor"
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ABD medyası: "Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor"

ABD medyası: 'Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yayımlanan haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendirdiği belirtildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yayımlanan haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendirdiği belirtildi.

Dünya, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısını konuşmaya devam ediyor. En son Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya yapılan 24 adet satışla gündeme gelen ve İsviçre devlet televizyonu SFR'ye konu alan Türk SİHA'ları, uluslararası medyada yer almaya devam ediyor. Türk yapımı SİHA'lar bu kez ABD'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal'e konu oldu. Gazete, "Silahlı ve düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlığı ile servis ettiği haberinde dünya genelinde küçük orduların, düşmanlarına karşı daha uygun fiyatlı saldırı araçlarına yöneldiği belirtti. Haberde, "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi" ifadesine yer verildi.

"DÜŞÜK MALİYETLİ TEKNOLOJİ"

Türk SİHA'larından övgüyle bahsedilen haberde, Türkiye'de düşük maliyetli dijital teknoloji ile üretilen füze donanımlı insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda Rus himayesindeki tankları ve diğer savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiği vurgulandı. Türk SİHA'larının grup halinde ya da tek başına uçarak pahalı savaş uçaklarının yapabildiği görevleri yerine getirdiği, 23 saat boyunca sessizce havada kaldığı ve hava savunma sistemlerindeki açıkları yakaladığı anlatıldı.

Haberde ayrıca, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türk SİHA'larının Suriye'deki başarısı hakkında "sonuç oyun değiştirici" ifadesine de yer verildi.

NATO'UN TÜRK SİHA'LARINA İLGİSİ

Daha önce İsrail ve ABD'nin SİHA'larda öncü olarak nitelendirildiği haberde, küresel rakiplerin pahalı olmayan alternatifler ürettiğine dikkat çekildi. Türkiye'de üretilen "Bayraktar TB2" adlı SİHA'nın uzaktan kontrollü teçhizat limitinin 200 mile kadar çıktığı ve Libya'da "savaşın kaderini değiştirdiği" ifade edildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde ABD ve İsrail SİHA modellerinden memnun olmaması ve kendi kontrolündeki bir sistemi kullanmak istemesi ile gelişen Türk SİHA'larına diğer ülkelerin de talep gösterdiği hatırlatıldı. Katar ve Ukrayna'nın Bayraktar TB2 satın aldığı, Polonya'nın sipariş verdiği ve başka NATO ülkelerinin de hava aracıyla ilgilendiği aktarıldı.

Haberde bir diğer dikkat çeken nokta ise "Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın Türkiye'nin ürettiğine benzer savaş makineleri üzerinde çalıştığı" bilgisi oldu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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