ABD, Maduro sonrası için Venezuela'yı yeniden inşa programı açıklayacak

ABD, Maduro sonrası için Venezuela'yı yeniden inşa programı açıklayacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un gelecek hafta Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak bir konferansta Washington'un Venezuela'yı yeniden yapılandırma planını açıklayacağı kaydedildi. Söz konusu planın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ayrılması fikri üzerine kurgulandığı ifade ediliyor

3.08.2019 00:36
ABD, Maduro sonrası için Venezuela'yı yeniden inşa programı açıklayacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un gelecek hafta Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak bir konferansta Washington'un Venezuela'yı yeniden yapılandırma planını açıklayacağı kaydedildi.

Söz konusu planın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ayrılması fikri üzerine kurgulandığı ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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