ABD, Maduro sonrası için Venezuela'yı yeniden inşa programı açıklayacak
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un gelecek hafta Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak bir konferansta Washington'un Venezuela'yı yeniden yapılandırma planını açıklayacağı kaydedildi. Söz konusu planın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ayrılması fikri üzerine kurgulandığı ifade ediliyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un gelecek hafta Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak bir konferansta Washington'un Venezuela'yı yeniden yapılandırma planını açıklayacağı kaydedildi.
Söz konusu planın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ayrılması fikri üzerine kurgulandığı ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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