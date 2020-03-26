ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
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Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya

ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yı narko terörizmden mahkum etti. Maduro'nun yakalanması için de 15 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

26.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:03
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve yakın çevresi aleyhine dava açmak için hazırlandığı bildirildi.

NARKO TERÖRDEN DAVA AÇILIYOR

Yapılan açıklamada, Maduro ve yakın çevresi için Venezuela devletini, "terörist grupların ve uyuşturucu şebekelerinin merkezi haline getirdikleri" suçlamasıyla dava açılacağı duyuruldu.

YAKALANMASINA YARIM EDENLERE 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun yargılanmasına ve tutuklanmasına olanak sağlayacaklar için 15 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıkladı.

ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu

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ABD, Nicolas Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu

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