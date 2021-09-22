Horozlar gibi kızıştılar! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısını ringe çevirdi - Haberler
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Horozlar gibi kızıştılar! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısını ringe çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'deki boks maçı öncesi basın toplantısında buluşan ABD'li boksör ile Meksikalı boksör, maça çıkmayı sabredemedi. Kızgın horozlar gibi birbirlerine diklenen boksörler, bir anda kavga etmeye başladı.

Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant, boks maçları öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısını ringe çevirdi. Kızgın horozlar gibi birbirlerine saldırmaya başlayan boksörler, zor kontrol altına alındı.

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONU MAÇINA ÇIKACAKLAR

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.

İLK YUMRUĞU PLANT ATTI

Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo'nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo'ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi. Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

Horozlar gibi kızıştılar! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısını ringe çevirdi
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Haber: Horozlar gibi kızıştılar! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısını ringe çevirdi - Haberler
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