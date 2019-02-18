ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü

CENTCOM Komutanı Joseph Votel, Suriye'de Türkiye tarafından aranan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından SDG'nin komutanı olarak nitelenen PKK'lı terörist Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile Suriye'de ABD'ye ait bir hava üssünde görüştü.

"BİZDEN YAPMAMIZI İSTEDİKLERİ ŞEYLERİ BİLİYORUZ"



Amerikan medyasına konuşan PKK'lı Cilo, ABD'den hava desteği ve sahadadestek kuvveti istediğini ifade etti. Cilo ile görüşmesinden sonra basına açıklamalarda bulunan Votel,"Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu andagittiğimiz bir yol değil." ifadesini kullandı.

Votel, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında verdiğiçekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti.

VOTEL, TRUMP'IN ÇEKİLME EMRİNE UYDUKLARINI SÖYLEDİ

Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamen çekilme emrini uygulamaya devam ettiklerini açıkladı. Ancak Votel, uluslararası askeri bir gücün de bölgede kalarak DAEŞ'le mücadeleye katkı sağlaması gerektiğini söyledi. Votel "Bizden isteneni anlıyoruz ancak şu anki noktada tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz" dedi.

BİN 500 KOALİSYON GÜCÜ, DEAŞ'LA MÜCADELE İÇİN BÖLGEDE KALACAK

ABD'li komutan "Şu anki tartışma ABD'nin bölgede kalıp kalmaması değil, koalisyon güçlerinin bölgeden ne yapıp yapamayacağına bakıyoruz" dedi.

Votel bin ile bin 500 uluslararası koalisyon gücünün Suriye'de DAEŞ'le mücadele için kalmasını umduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı almıştı. Çekilmeyi kolaylaştırmak üzere ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye 600 asker daha göndermişti.