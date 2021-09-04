ABD Kongresi heyetinin Tunus ziyareti protesto edildi
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ABD Kongresi heyetinin Tunus ziyareti protesto edildi

ABD Kongresi heyetinin Tunus ziyareti protesto edildi
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'ta ABD Kongresi heyetinin ziyareti "içişlerine müdahale" olduğu gerekçesiyle protesto edilerek, ülkedeki krizin ülke içinde çözülmesi istendi.

Tunus'ta ABD Kongresi heyetinin ziyareti "içişlerine müdahale" olduğu gerekçesiyle protesto edilerek, ülkedeki krizin ülke içinde çözülmesi istendi.

Tunus'taki İşçi Partisi, ABD Kongresi heyetinin ziyaretini "ülkenin iç işlerine müdahale etme ve İsrail'le normalleşme planları yürütme niyeti taşıdığı" gerekçesiyle protesto çağrısında bulundu.

Partinin çağrısına uyarak başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde gösteri düzenleyen eylemciler, "Ulusal egemenlik.. dış müdahalelere hayır", "Hoş gelmediniz", "Egemenlik halkındır" sloganları attı.

Polis, İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamme el-Hemami'nin de katıldığı gösteride yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Hemami, AA muhabirine, ABD'nin ve yabancı ülkelerin, iç meselelere müdahalelerine karşı olduğunu belirterek, "ABD heyetinin ziyaretini Tunus'ta karar mekanizmalarını etkileme çabası olarak okuyoruz." dedi.

Söz konusu heyetin son dönemde İsrail, Lübnan ve Yunanistan'ı da ziyaret ettiğini söyleyen Hemami, heyetin özellikle İsrail'le normalleşme konusunda yönlendirmeler yapabileceğini bu nedenle karşı olduklarını ifade etti.

Hemami, Cumhurbaşkanı Kays Said ile parti liderlerinin krizlerin ülke içinde çözülmesini talep ederek, bu konuda sorumluluğun onlara ait olduğunu aktardı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Kongresi heyetinin 4-5 Eylül'de Tunus'u ziyaret edeceği bildirilmişti.

Heyetin ülkeye ulaşıp ulaşmadığına dair henüz bilgi alınamazken, Tunus parlamentosundan bazı milletvekilleriyle görüşmeler yapacağı aktarılmıştı.

ABD Kongresi heyetinin Tunus ziyareti protesto edildi
ABD Kongresi heyetinin Tunus ziyareti protesto edildi
ABD Kongresi heyetinin Tunus ziyareti protesto edildi
ABD Kongresi heyetinin Tunus ziyareti protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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