ABD Iraklı 3 milis liderini protestocuların ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle kara listeye aldı

06.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:43

Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki İran destekli milislerin 3 liderini hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla yaptırım listesine aldı.



Asaib Ehli'l Hak grubu lideri Kays el-Gazali ve erkek kardeşi Lait el-Gazali ile çatı grup olarak faaliyet gösteren Haşdi Şabi'nin (Halk Seferberlik Güçleri) güvenlik şefi Hüseyin Falih el-Lami kara listeye alınan isimler oldu. Euronews.com'da Görüntüle