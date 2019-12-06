ABD Iraklı 3 milis liderini protestocuların ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle kara listeye aldı
Haberler » Dünya » ABD Iraklı 3 milis liderini protestocuların ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle kara listeye aldı - Haberler

ABD Iraklı 3 milis liderini protestocuların ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle kara listeye aldı

Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki İran destekli milislerin 3 liderini hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla yaptırım listesine aldı

06.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:43
ABD Iraklı 3 milis liderini protestocuların ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle kara listeye aldı

'taki destekli milislerin 3 liderini hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla yaptırım listesine aldı.


Asaib Ehli'l Hak grubu lideri Kays el-Gazali ve erkek kardeşi Lait el-Gazali ile çatı grup olarak faaliyet gösteren Haşdi Şabi'nin (Halk Seferberlik Güçleri) güvenlik şefi Hüseyin Falih el-Lami kara listeye alınan isimler oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler