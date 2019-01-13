ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı
ABD Genelkurmay Başkanlığı, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in fotoğrafını resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafı yaptı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı,ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili görüşmesi resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı yaptı.
ABD' GENELKURMAY TWİTTER HESABI DİKKAT ÇEKTİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile 8 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafına Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Joseph Dunford'un ikili görüşmesinde çekilen fotoğrafı yükledi.
ABD TÜRKİYE ARASI GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etmiş, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katılmıştı.
Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri yer almıştı.