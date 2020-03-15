ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
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Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Twitter, Magazin

ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı

ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın yetişkin film yıldızını takip etmesi Twitter'da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları Obama'nın böyle bir harekette bulunmasına anlam veremediler.

15.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:15
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı

Eski cinsel içerikli film yıldızı olan ve şuan kendisine ait şirketi bulunan Sara Jay'ın, ABD Eski Başkanı Brack Obama tarafından takip edilmesinin fark edilmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları, ABD başkanının neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu sorusunu sormaya başladılar.

OYUNCULUĞUNU BEĞENDİĞİ İÇİN TAKİP ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bazı kullanıcılar ise Obama'nın Sara'nın oyunculuk yeteneğini beğendiği için kendisini takibe aldığını söylediler. Yetişkin film yıldızı Sara, Obama'nın kendisini neden takip ettiği ile ilgili olarak Obama'nın muhtemelen kendisini oyunculuk ve senaryo yazma ve yönetmenlik nedeniyle beğenmiş olabileceğini söyledi.

MİCHELLE OBAMA'NIN TEPKİSİ MERAK KONUSU OLDU

Çoğu Twitter kullanıcısı ise karısının Obama'dan telefonunu zorla almadan önce Obama'nın, Sara'yı hemen takipten çıkması gerektiğini söylediler. ABD eski başkanının eşini bu olaya nasıl bir tepki vereceği ise kullanıcılar arasında merak konusu oldu.

ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı

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Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı

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