ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in Covid-19 suçlaması üzerine Çinli büyükelçiyi çağırdı ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin'den gelen "ABD, bize bir açıklama borçludur" ifadeleri üzerine, Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai'yi bakanlığa çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin'den gelen "Covid-19'u Vuhan'a ABD getirmiş olabilir" ifadeleri üzerine, Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai'yi bakanlığa çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, dün ABD ordusunu yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." demişti.

Sözcü Cao, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Covid-19 saptandığı sözlerine dikkat çekmişti. Cao, "Salgını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.