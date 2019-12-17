ABD Dışişleri Bakanlığı: Kongre'nin 'Ermeni soykırımı' kararına karşın yönetimin pozisyonu değişmedi
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Kongre'nin 'Ermeni soykırımı' kararına karşın yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını belirterek, bu konuda "yönetimin pozisyonunun değişmediğini" söyledi

17.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:40
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kongre'nin 'Ermeni soykırımı' kararına karşın yönetimin pozisyonu değişmedi

Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını belirterek, bu konuda "yönetimin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.


AP

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus

AP


Sözcü Ortagus, geçen hafta ABD Senatosu'nda kabul edilen karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu karara katılmadıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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