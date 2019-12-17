ABD Dışişleri Bakanlığı: Kongre'nin 'Ermeni soykırımı' kararına karşın yönetimin pozisyonu değişmedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını belirterek, bu konuda "yönetimin pozisyonunun değişmediğini" söyledi
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını belirterek, bu konuda "yönetimin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.
Sözcü Ortagus, geçen hafta ABD Senatosu'nda kabul edilen karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu karara katılmadıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle