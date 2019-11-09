ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir

09.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:42

Berlin'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in kendi halkına uyguladığı baskıların Doğu Almanyalılara çok tanıdık geleceğini söyledi, Rusya'yı ise komşularını işgal etmekle ve muhalefeti ezmekle suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine katılmadığını belirten Pompeo, "70 yılın ardından NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek. Günümüzün gerçeklikleri ve zorluklarıyla yüzleşmesi gerek" dedi.

POMPEO: NATO'NUN DEVRİ KAPANABİLİR

Pompeo, "Eğer uluslar NATO'nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan, sözlerini tutmadan NATO'nun savunma faydalarından yararlanabileceğini düşünürse, NATO etkisizleşebilir veya NATO'nun devri kapanabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Avrupalı NATO ülkelerini sıklıkla yeterli askeri harcama yapmamak ve savunma ihtiyaçları için ABD'ye bel bağlamakla suçluyor.

NATO önümüzdeki ay Londra'da 70. yılını kutlayacak.

Pompeo ve Merkel, Berlin'de görüştü

"BATI ÜLKELERİ OLARAK YOLUMUZU KAYBETTİK"

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılından bir gün önce Berlin'de konuşan Pompeo, "Batı ülkeleri olarak hepimiz o gurur dolu andan sonra yolumuzu kaybettik" dedi. Pompeo "Büyük zorluklarla kazandığımız 1989 zaferini savunmalıyız" ve "Bugün özgür olmayan uluslarla bir değerler rekabeti içinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Kaynaklarımızı ittifaklarımızdan başka şeylere aktarabileceğimizi düşündük ama yanıldık. Bugün Rusya, bir dönem Dresden'de çalışan bir KGB memurunun liderliğinde komşularını işgal ediyor ve siyasi rakiplerini biçiyor" diye konuştu.

MACRON DA İTTİFAKI SORGULAMIŞTI

Bu hafta Economist'e konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD'nin ittifaka yeterince önem vermediğini savunmuş, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini çekmeden önce NATO'ya danışmamasını buna örnek olarak göstermişti. Macron NATO'nun kolektif savunma sözüne hâlâ sadık olup olmadığını sorgulamıştı.

Perşembe günü konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Macron'un "sert sözlerine" katılmadığını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Macron'un sözleri hakkındaki Facebook paylaşımında "İyi ifade edilmiş. Gerçekliğe uygun ve meselenin özüne inen sözler. NATO'nun mevcut durumunun doğru tanımlaması" ifadelerini kullanmıştı.