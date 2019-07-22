ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a "casus" yanıtı: Onlar yalancı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'da yayın yapan Fox TV'ye açıklamalarda bulundu. Pompeo, Tahran yönetiminin İran'da 17 Amerikan casusunu yakaladığına yönelik açıklamalarına "Onlar yalancı" diye cevap verdi.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yaptığını iddia ettiği kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.İran medyası, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yapan 17 kişinin yakalandığını, bazılarının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

ABD'DEN CEVAP

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'da yayın yapan Fox TV'ye açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Onlar yalancı. İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var"diye konuştu.