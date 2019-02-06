ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'da darbeci Guadio'ya sahip çıkan ülkelerin haritasını gururla paylaştı. Renksiz olarak işaretlenen ülkelerin arasında Türkiye'nin ikiye ayrılmış bir şekilde yer alması büyük tepkilere neden oldu.
ABD'nin, Venezuela üzerindeki darbe planlamaları devam ediyor. Özellikle, darbenin "demokratik" bir yönetim olarak tanınması için her türlü propaganda faaliyetini çekinmeden yürüten Washington, baskısını artırarak sürdürüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı da bu propaganda faaliyetinin en önemli ayağı.
DARBECİYE SAHİP ÇIKAN ÜLKELER
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.
POMPEO'DAN BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE PAYLAŞIMI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.